حصيلة دولية: كورونا أودى بحياة أكثر من ربع مليون شخص حول العالم

أودى وباء كورونا المستجد بحياة أكثر من ربع مليون نسمة، منذ ظهر الفيروس في الصين في ديسمبر الماضي، وما يزيد عن 85% منهم في أوروبا والولايات المتّحدة وحدهما.

ووفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة، فإن الجائحة حصدت أرواح 250 ألفاً و203 أشخاص من أصل ثلاثة ملايين و570 ألفاً و93 مصاباً بالفيروس حتى مساء الاثنين.

وسجّلت أعلى حصيلة وفيات في العالم في الولايات المتّحدة (68 ألفاً و689 وفاة)، تليها إيطاليا (29 ألفاً و79 وفاة) ثم بريطانيا (28 ألفاً و734 وفاة) فإسبانيا (25 ألفاً و428 وفاة) ففرنسا (25 ألفاً و201 وفاة).

أمّا من حيث توزّع الوفيات على القارّات فتصدّرت القائمة أوروبا حيث بلغ عدد ضحايا الوباء الفتّاك 140 ألفاً و23 شخصاً.