تعليم مكة يحدد مواعيد نشر الاشعارات للطلاب والطالبات 

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مواعيد نشر الإشعارات لكافة المراحلة للفصل الدراسي الثانس عبر نظام نور .

جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم مكة اطلعت “الوئام” على نسخة منه وتضمن التعميم آخر موعد لاكتمال إدخال جميع معايير التقويم لفترتين الثالثة والرابعة للصفين الاول والثاني للمرحلة الابتدائية ونشر الاشعارات يوم 7-9-1441هـ و بينما يكون 14-9-1441هـ آخر موعد لاكتمال رصد درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي ونشر الإشعارات من الصف الثالث إلى الصف السادس الابتدائي ،بينما آخر موعد لاكتمال رصد درجات أعمال السنة ونهاية الفصل الدراسي واعتماد النتيجة ونشر الاشعارات يوم 21-9-1441هـ

وآخر موعد لتدقيق بيانات الطلاب المتوقع تخرجهم من المرحلة الثانوية 21-9-1441هـ

وتجرى عمليات التقويم لمن يرغب مع بداية العام الدراسي القادم 1442 للصفوف من الثالث ابتدائي وحتى الثالث متوسط وتحتسب لهم النتيجة الأفضل حتى 22-1-1442

وكذلك لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الذين لم يتمكن من اجراء التقويم.