39000 شخص عدد ضحايا #كورونا في 312 مدينة إيرانية

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد الوفيات من كارثة كورونا في 312 مدينة في إيران تجاوز 39000. يبلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 6470.

وفي خوزستان 1970، وفي البرز 1520، وفي أذربيجان الغربية 1200، وفي همدان 970، وفي كرمانشاه 960، وفي لورستان 925، وفي جهارمحال وبختياري 312، وفي هرمزكان 152 شخصا. يتم إضافة إحصائيات من محافظات أخرى إلى هذه الأرقام.

في مستشفى سينا ​​في طهران، نقصت المعدات اللازمة للأطباء والممرضات إلى أدنى حد ممكن.

إن سيطرة المستشفى في أيدي ما يسمى العناصر العقائدية والسياسية، وسيتم طرد أي شخص يحتج. إذا قام شخص ما بالتصوير، فسيتم استجوابه والتحقيق معه، وسيتم مصادرة هاتفه.

بينما من المقرر أن تقام صلاة الجمعة اعتبارًا من هذا الأسبوع في 157 مدينة حسب ما قالته وكالة أنباء إيرنا 3 مايو قالت لجنة علم الأوبئة بوزارة الصحة، على الرغم من أكاذيب روحاني: يلاحظ الاتجاه التصاعدي أو بداية الذورة في 15 محافظة (قم ولرستان وإيلام وكيلان وكلستان وخراسان الرضوية وكوهكيلويه وبوير أحمد وخوزستان وهرمزكان وكرمان ويزد وأصفهان وزنجان وجهارمحال وبختياري وكرمانشاه.

وقال الدكتور محبوب فر، عضو لجنة الوقاية من كورونا: إن تقسيم جغرافية البلاد إلى مناطق بيضاء وصفراء وحمراء لمحاربة كورونا ليس له أساس علمي نظرًا إلى الانتشار الواسع لهذا الفيروس الغامض في البلد بأكمله وهو مجرد التلاعب بالكلمات.

يبدو أن السيد الرئيس، انتابه تفاؤل زائف بشأن لون المدن والمناطق في البلاد، لأنه لا توجد نقطة في البلاد كمنطقة بيضاء خالية من فيروس كورونا».