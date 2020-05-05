بسبب #كورونا… الاقتصاد الأسترالي يخسر 4 مليارات دولار أسبوعياً

قال وزير الخزانة الأسترالي، جوش فرايدنبرج، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الناجم عن جائحة فيروس كورونا يكلف الاقتصاد الأسترالي 4 مليارات دولار استرالي (58ر2 مليار دولار

أمريكي) أسبوعيا.

وأوضح أن الصدمة الاقتصادية واسعة النطاق بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن مرض “كوفيد19-” أثرت على الناتج المحلي الإجمالي لينخفض بشكل كبير بين 10 و 15% بحلول حزيران/يونيو.

وقال فرايدنبرج في كلمة ألقاها بنادي الصحافة الوطني في كانبرا “سيتكبد الاقتصاد 50 مليار دولار في ربع (حزيران) يونيو لكن الأمور يمكن أن تسوء أكثر إذا ظلت قيود التعامل مع فيروس كورونا تراوح مكانها.

وأشار إلى أن خسائر الـ 4 مليارات دولار تعادل ما يكسبه نحو 4 ملايين أسترالي متوسط الأجر في أسبوع.

ووعدت أستراليا بالفعل بدعم اقتصادي بنحو 320 مليار دولار لمعالجة الأزمة.وسجلت أستراليا أكثر من 96 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا و6850 حالة إصابة.