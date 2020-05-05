وفاة وزير العمل النيجري بفيروس #كورونا

أعلنت الحكومة النيجرية أمس الإثنين أنّ وزير العمل محمد بن عمر توفي الأحد عن 55 عاماً من جرّاء إصابته بفيروس كورونا.

وقال التلفزيون الرسمي “للأسف، هذا المرض الرهيب أودى بحياة الوزير محمد بن عمر.

وكان الحزب الديموقراطي الاجتماعي الذي يتزعّمه بن عمر أعلن عبر تطبيق واتساب الأحد وفاة زعيمه في المستشفى الوطني في نيامي حيث يتعالج المصابون بفيروس كورونا، لكن من دون أن يحدّد سبب الوفاة.

وقبيل إعلانه عن سبب وفاة بن عمر، بثّ التلفزيون الرسمي رسالة وجّهها الوزير قبيل رحيله دعا فيها العمال لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.

وقال بن عمر في رسالته إنّ كورونا حقيقة وليس وهماً، هو فتّاك، يقتل، ينتشر بسرعة الضوء الانضباط هو السلاح الأوحد الذي سنستخدمه للقضاء على هذا الفيروس.

وكان رئيس النيجر محمد يوسف قد نعى الأحد الوزير الراحل. وقال في تغريدة ببالغ الحزن تلقّيت اليوم نبأ وفاة وزير العمل محمد بن عمر.

والإثنين تقدّم الرئيس مشيّعي الوزير الراحل.

وأعلنت النيجر مساء الإثنين إصابة 755 شخصاً بفيروس كورونا توفي منهم 37 شخصاً.