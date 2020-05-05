الصين تعلن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بـ #كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية اليوم الثلاثاء تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال يوم أمس.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أنه لم يتم تسجيل حالات إصابة محلية جديدة، بينما تم تسجيل حالة إصابة مؤكدة وافدة من الخارج في بلدية شنغهاي أمس.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فإنه لم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس يوم أمس.

وخرج ما إجماليه 87 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم أمس، بينما تراجع عدد المرضى الذين كانوا في حالة خطيرة بواقع أربعة أشخاص إلى 29 شخصا.

وحتى يوم الاثنين، وصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي الصيني إلى 82881 حالة، ولا يزال 395 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، وخرج 77853 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم، فيما توفي 4633 شخصا بسبب

المرض.