اغلاق محلات تجارية ومخالفة أخرى في الباحة

نفذت أمانة منطقة الباحة اليوم جولات رقابية، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 388 كجم رقائق, و182 كجم من الدجاج, و184 لتر زيت طبخ غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة 9 محلات, وإغلاق ثلاثة محلات أخرى.

وأوضحت الأمانة أن المراقبين الصحيين يواصلون جولاتهم على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، حيث رفعت الأمانة من جاهزيتها ومتابعتها المستمرة، مؤكدة أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أية مواقع أو متجر لا يتقيد بالاشتراطات الصحية والبلدية أو يمارس نشاطاً مشبوهاً من خلال الاتصال بـ 940.