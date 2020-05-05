استعداداً لاستئناف النشاط.. فيتوريا يؤمن معسكر برتغالي لـ #النصر

أبلغ البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر لكرة القدم، إدارة ناديه بتأمينه معسكرا خارجيا للفريق في بلاده مطلع شهر تموز/يوليو المقبل، استعدادا لاستئناف النشاط الكروي في منتصف آب/أغسطس المقبل.

وأبدت إدارة النصر موافقتها من حيث المبدأ، لكنها طلبت من المدرب البرتغالي الانتظار حتى تتضح الصورة بخصوص مستجدات تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي ربما تمنع إقامة معسكرات خارجية.

وطلب فيتوريا أن تكون مدة المعسكر أربعة أسابيع سواء أقيم في البرتغال أو في السعودية، خاصة وان الفريق عانى لأنه خاض معسكرا قصيرا في الصيف الماضي في البرتغال لمدة 19 يوما.