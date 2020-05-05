الإمارات: 462 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي يتخطى 15 ألف

سجّلت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 462 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، ليصل عدد الإصابات إلى 15.192 إصابة.

وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان، إن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة أنها سجَلت تسع حالات وفاة يرتفع عدد الوفيات إلى 146 حالة.

وأبلغت الوزارة عن شفاء 187 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3.153 .