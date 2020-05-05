“الفصل في منازعات الأوراق المالية” تطلق خدمة عقد الجلسات عن بعد #عاجل

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل خدمة عقد جلسات النظر عن بعد باستخدام تقنيات الاتصال المرئي، حيث عقدت أول جلسة نظر عن بعد أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية يوم الأحد 3 رمضان 1441هـ الموافق 27 أبريل 2020م.

جاء ذلك استمراراً لدور الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسهيل إجراءات التقاضي وتطوير ورفع كفاءة نظامها الإلكتروني المتكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها، والعمل على أتمتة كافة الإجراءات القضائية، وضماناً لاستمرار لجان الفصل في تحقيق أحد أهم أهدافها وهو سرعة الفصل في منازعات الأوراق المالية و تسهيل إجراءات التقاضي على أطراف الدعوى.

من جانبه، قال سعود الشمري رئيس لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن بالغ سروره للتطور الذي يشهده قضاء الأوراق المالية من خلال أتمتة العمل القضائي في لجان الفصل وتسريع إجراءاته، والذي ينعكس إيجاباً على إدارة القضايا وتقليص فترة التقاضي تبعاً لذلك.

وأضاف الشمري أن اللجنة حريصة كل الحرص على ألا تتأثر فترة النظر والتقاضي في نزاعات الأوراق المالية بالإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الجهات المختصة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن يتم استغلال التطورات التقنية التي حدثت خلال الفترة الأخيرة في عمل اللجان في سرعة البت في القضايا وتقليص فتراتها، مشيراً إلى جهود الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تسخير ما من شأنه رفع وتطوير كفاءة النظام الإلكتروني المتكامل من الخدمات لدعم عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في تنفيذ مهام عملها.

في الإطار؛ صرح عادل القباني الأمين العام للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بأن الخطوة تأتي تتويجاً لسلسلة من الإنجازات التي حققتها الأمانة العامة في مجال تطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءة النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عبر أتمتة كافة الإجراءات وتطوير كل ما من شأنه تعزيز ثقة المشاركين بالسوق المالية.

كما أشاد القباني بالدعم اللامحدود من قبل هيئة السوق المالية وتسخيرها لكافة خدماتها التقنية للجان الفصل وللأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، والذي يعد تطوير النظام الإلكتروني للجان الفصل إحدى أبرز ثمراته. حيث دشنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية العام الماضي 1440هـ (النظام الإلكتروني للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية (، الذي ساهم في الرفع من كفاءة وسرعة التعاملات بالتزامن مع الخدمات الإلكترونية لإيداع وقيد الدعاوى المرفوعة لدى اللجان وربط جميع الأطراف ذات الصلة بالدعوى (المدعي – المدعى عليه – لجان الفصل) إلكترونياً وإشعارهم بكافة تفاصيلها من طلبات وقيد الدعاوى وتبادل المذكرات وحتى صدور القرارات فيها دون الحاجة للحضور إلى مقر لجان الفصل.

وأضاف أن خدمة الجلسات عن بعد التي تم إطلاقها، تشكل خطوة هامة نحو تسهيل وتسريع عملية التقاضي ورفع نسبة إنجاز الدعاوى، إضافة إلى ذلك تخفيف الأعباء عن المتقاضين، وتتيح لهم تقديم طلب تحويل جلساتهم إلى جلسات عن بعد، وكذلك تتيح إشعار أطراف الدعوى بوجود جلسة عن بعد بوقت كافي عن طريق البريد الإلكتروني، كما يمتاز نظام الاتصال المرئي للجلسات عن بعد بسهولة الدخول لحضور الجلسات دون الحاجة للتسجيل في البرنامج وتوفره كذلك كتطبيق في الأجهزة الذكية.