الموارد البشرية تعلن عن مبادرة تمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، اليوم الثلاثاء، عن مبادرة لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تنفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المبادرة تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه.

وأوضحت أن المبادرة جاءت أيضا رغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشآتهم.