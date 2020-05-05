يعداً مصدرا تعليميا موثوقا.. حساب “وكالة تعليق الدراسة” يحقق أعلى مشاهدة في المملكة

يعد حساب “تعليق الدراسة” من أشهر مواقع التواصل الاجتماعي على “تويتر” خدمة للقطاع التعليمي في المملكة ومهتماً بنقل كل ما يختص بالتعليم والطلاب والطالبات، آخذا على عاتقه النشر بكل مصداقية وشفافية بعيدا عن التزوير والإرجاف وتضليل المتابعين، ما دفع بمشاهداته الشهرية لتجاوز حاجز 600 مليون لشهر واحد من عام 2020.

يتلقى الحساب أخباره من مصادره الخاصة في وزارة التعليم لإيصالها بكل دقة وتحري للمتلقي في الميدان التعليمي حتى اكتسب ثقة العاملين في وزارة التعليم والمتلقين خارجها، كانت إنطلاقة الحساب منذ منتصف عام 2013 بعد شراء الحساب وكان يوجد فيه 30 ألف متابع وتغيير مسماه إلى وكالة تعليق الدراسة مع عمل يوزر خاص به..

وتلخصت فكرة إنشاء وإعداد هذا الحساب ليكون منبراً وصوتً لما يدور في كواليس التعليم متناولاً بذلك أبرز ما يشكل على المعلمين والمعلمات والطلاب والطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية وصولاً إلى الجامعات ..

وبعد بروز الحساب ومصداقيته تلقى عرضاً لبيع الحساب في عام 2018 لكن إدارته رفضت العرض مصممة على إدارته بنجاح والوصول به لمنصات التتويج باعتبار أنه ليس ملكاً للإدارة وإنما للمتابعين..

وأضاف وكالة لنتحدث بتركيز لأحد الأسباب الداعية لإنشاء الحساب هو ندرة الحسابات الداعمة للميدان التعليمي ونقل ما يدور فيه بقالب حصري ومميز ورغم أن هذا الطريق لم يخلو من التعثرات التي زادته إصرارا وقوة لإكمال المسيرة نحو الهدف المنشود ليكون احدى أقوى المنصات التعليمية المؤثرة على ساحة تويتر.