ابتسام الشهري توجه رسالة للمعلمين والمعلمات: شكرا لكم

وجهت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، رسالة إلى المعلمين والمعلمات، موجهة الشكر لهم لتفاعلهم مع أزمة كورونا.
وقالت الشهري، عبر تويتر: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات: هذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه لخدمة أبنائكم وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكراً لكل ما بذلتموه”.
وأضافت: بكم وبهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر.
وسجلت المملكة، اليوم الثلاثاء، 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 32251.
المملكة تسجل أكبر عدد من حالات الشفاء في يوم واحد.. و1595 إصابة جديدة بكورونا