ابتسام الشهري توجه رسالة للمعلمين والمعلمات: شكرا لكم

وجهت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، رسالة إلى المعلمين والمعلمات، موجهة الشكر لهم لتفاعلهم مع أزمة كورونا.

وقالت الشهري، عبر تويتر: “زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات: هذا الظرف الاستثنائي لجائحة كورونا هتفتم فيه باسم الوطن ملبّين نداءه لخدمة أبنائكم وبناتكم لاستكمال رحلتهم التعليمية عن بُعد، فشكراً لكل ما بذلتموه”.

وأضافت: بكم وبهذا الجيل الواعد يرتقي الوطن، ونرفع بسواعد أبنائه رايةً ترفرف بعز وفخر.

وسجلت المملكة، اليوم الثلاثاء، 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات الكلي إلى 32251.