متحدث التجارة: إرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك وكافة المنافذ ملزمة بذلك

شدد عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، على حق المستهلك في إرجاع واستبدال المشتريات.

وقال “الحسين”، في بيان، إن “استرجاع واستبدال المشتريات حق للمستهلك، وكافة منافذ البيع ملزمة بتوفير سياسة لذلك”.

وأوضح أنه يجب على منافذ البيع توضيح الإجراءات الاحترازية المطلوبة للتعامل مع السلع المعادة.

وأكد “الحسين” أن ذلك يأتي بحسب وثيقة الاحترازات الصحية المعلنة من وزارة الصحة.

وكان متحدث التجارة أكد في تصريح سابق أن “حماية حقوق المستهلك خط أحمر”. مضيفا أن “أكثر من 116 سلعة تتم مراقبة أسعارها إلكترونياً على مدار الساعة، وعقوبات فورية على المغالين في الأسعار”.