“مدني مكة” يخمد حريقًا اندلع في شاحنة محملة بمواد كيميائية

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة من السيطرة على حريق نشب بشاحنة لنقل مواد كيميائية.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، إن عمليات 911 تلقت في تمام الساعة (12:27) اليوم الثلاثاء بلاغًا بوجود حريق بتريلا محملة بحاوية بحي بطحاء قريش.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة والسلالم والمعدات المساندة، وبوصول الفرق للموقع اتضح بأن الحالة عبارة عن حريق بحاوية تحتوي على مواد كيميائية تقطرها تريلا وعلى الفور تم فصل مقدمة التريلا (غمرة القيادة) عن التيدر، وباشرت الفرق عمليات الإطفاء باستخدام مادة الرغاوي حيث تمت السيطرة على الحريق في حينه ولم تسجل إصابات، وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات اللازمة.