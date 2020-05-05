إغلاق 4 منشآت غذائية في حي العتيبية.. ومصادرة كميات من مشروب السوبيا مجهول المصدر بمكة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية (4) منشآت غذائية، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية المهندس بند آل زيد، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية وذلك حرصًا على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم.

وتم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم التي تعمل على خدمة التوصيل في وقت منع التجول، للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد من خلال الاطلاع على جودة تغليف الأطعمة واستخدام أوعية نظيفة ومناسبة ومحكمة الإغلاق وجاهزية سيارات التوصيل ومدى ملاءمتها لكافة الاشتراطات، وأيضًا التأكد من التزام مندوبي التوصيل بالاشتراطات الصحية وارتداء الكمامة والقفاز.

وشدد في الوقت ذاته على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة.

ومن ناحية أخرى، صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة”.

أوضح ذلك رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح، أن الفرق الرقابية تمكنت من مصادرة وإتلاف مشروب السوبيا والمعد من قبل البائعة الجائلين المخالفين مجهول مصدر.

وأكد “قدح”، أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية، وفي حال ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)، ليتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.