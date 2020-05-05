صندوق التنمية الزراعية يوافق على قروض تمويلية تشمل 35 مشروعًا بقيمة 296 مليون ريال

اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، عددًا من القروض التمويلية بقيمة تقدر بحوالي 296 مليون ريال لتمويل 35 مشروعًا في عدد من مناطق المملكة.

وحسب بيان صادر عن الصندوق، اليوم الثلاثاء، تشمل القروض قطاعات زراعية متنوعة بالداخل واستيراد مواد غذائية من الخارج، ضمن مبادرات الصندوق لتحفيز القطاع الخاص، ودعم الأمن الغذائي بالمملكة.

وأضاف البيان، أن قروض التمويل شملت 26 مشروعًا بقيمة 131 مليون ريال ضمن مبادرة رأس المال العامل، وكذلك مشروعين بقيمة 105 ملايين ريال ضمن مبادرة استيراد المحاصيل الزراعية، و7 مشاريع بقيمة 60 مليون ريال ضمن قروض المشاريع الزراعية.