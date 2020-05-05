الأفلاج: بعد صمود شهرين في وجه “كورونا” الفيروس يصيب رئة ليلى

شهدت محافظة الأفلاج ( ليلى ) اليوم الثلاثاء أولى الإصابات بفيروس كورونا لشاب عشريني قدم من الرياض، بعد أن استطاعت الصمود شهرين في مواجهة كورونا، وذلك بفضل الله ووعي المجتمع وتقيده بالتعليمات الاحترازية، محافظةً على خلو اسمها من تقارير وزارة الصحة المعلنة يومياً حول عدد الإصابات الجديدة المسجلة في مناطق ومحافظات المملكة.

وتفصيلاً، كان شاب قد شعر إبان قدومه من مدينة الرياض لمحافظة الأفلاج بآلام وارتفاع في درجة الحرارة واحتقان فقام واستأجر شقة مفروشة بالأفلاج لمرافقه، وعزلا أنفسهما عن المجتمع حتى يتم التأكد من حالتهما الصحية، وقاما بمراجعة مستشفى الأفلاج لتلقي العلاج، والتأكد من سلامتهما، وبعد ظهور نتائج التحليل المبدئية، تبّين أن أحدهما ناقل للفيروس بنتيجة إيجابية للتحليل، وعلى الفور تم عزلهما بالمستشفى وتقديم العلاج والرعاية الصحية لهما.