برشلونة يبدأ غداً إجراء فحوص فايروس كورونا للاعبيه

يبدأ نادي برشلونة غداً في إجراء فحوصات كشف فايروس “كوفيد-19” للاعبيه، مع عودتهم إلى التمارين الفردية، في إطار استعدادات الأندية الأسبانية؛ لاستئناف الدوري المحلي لكرة القدم الشهر المقبل بموجب اقتراح للرابطة.

وأعلنت رابطة الليغا أمس أنها تنوي “العودة إلى المنافسات في يونيو”، بعدما أعطت السلطات المحلية الضوء الأخضر لاستئناف التمارين الفردية للبطولات الاحترافية هذا الأسبوع بشكل تدريجي.

وقال النادي الكاتالوني في بيان له : “سيعود الفريق الأول الى التمارين غداً الأربعاء لإجراء الفحوص قبل بدء التمارين الفردية في الأيام المقبلة”.

وتابع متصدر الترتيب قبل تعليق المنافسات منتصف مارس الماضي: “أعطت الليغا الضوء الأخضر لإجراء هذه الفحوص بعد تفتيش منشآت النادي هذا الصباح”.

وسبق لقطبي العاصمة مدريد، ريال وأتلتيكو، أن أعلنا أنهما سيخضعان لاعبيهم للفحوص الأربعاء.

ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الأخضر، في حين تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات “بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين”.

وكانت الحكومة الإسبانية أقرت خطة رفع قيود الإقفال التام التي جاءت إلى 4 مراحل ، على أن يشمل ذلك بالنسبة إلى الرياضيين المحترفين “فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة”.

وأعلنت الحكومة أنه بدءاً من المرحلة الرابعة التي تدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو، سيسمح بإقامة أحداث في الهواء الطلق (مثل مباريات كرة القدم) شرط ألا يتجاوز عدد المتواجدين 400 شخص.