فاوتشي يعارض ترامب: كل الدلائل تشير إلى أن كورونا لم يُصنع في مختبر بالصين

استبعد مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية أنتوني فاوتشي، أن يكون فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خرج من مختبرات الفايروسات في مدينة ووهان الصينية، أو أن يكون قد تم تصنيعه في مختبر بالصين، معارضاً بذلك تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامت، بشأن أصل ومصدر الفايروس.

وقال فاوتشي، خلال مقابلة مع “ناشيونال جيوغرافيك”، إن كل الدلائل تشير إلى أن فايروس كورونا الجديد، الذي تسبب بوباء كوفيد-19، لم يُصنع في مختبر في الصين، ولم يخرج من مختبرات الفيروسات في مدينة ووهان الصينية.

وأشار إلى أن كل شيء يشير بقوة إلى تطور الفايروس في الطبيعة، ثم انتقاله إلى أنواع حيوانية أخرى، وذلك بناء على الدلائل، إذ إن الدليل العلمي يميل بقوة شديدة إلى أنه لم يكن بالإمكان التلاعب بالفايروس بشكل مصطنع أو متعمد، وذلك وفقا لتطور الفايروس في الخفافيش، وما هو موجود الآن.