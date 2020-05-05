الإمارات .. حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا في الشارقة

أفادت وسائل إعلام إماراتية باندلاع حريق كبير في ناطحة سحاب سكنية مكونة من 50 طابقاً بإمارة الشارقة في الإمارات.

و تداولت مقاطع فيديو حرقا هائلا بمبنى في منطقة النهدة في #الشارقة في الإمارات.

وقد هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان الحادث وتعمل على اخماد الحريق.

وقد تمّ إخلاء المستأجرين والسكان من المبنى والابنية المجاورة.