أفادت وسائل إعلام إماراتية باندلاع حريق كبير في ناطحة سحاب سكنية مكونة من 50 طابقاً بإمارة الشارقة في الإمارات.
و تداولت مقاطع فيديو حرقا هائلا بمبنى في منطقة النهدة في #الشارقة في الإمارات.
وقد هرعت سيارات الاطفاء والاسعاف الى مكان الحادث وتعمل على اخماد الحريق.
وقد تمّ إخلاء المستأجرين والسكان من المبنى والابنية المجاورة.
الإمارات .. حريق ضخم يلتهم برجا سكنيا في الشارقة
الوئام-متابعات
أفادت وسائل إعلام إماراتية باندلاع حريق كبير في ناطحة سحاب سكنية مكونة من 50 طابقاً بإمارة الشارقة في الإمارات.