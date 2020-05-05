المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن يعلن عن إجراءات احترازية لمكافحة #كورونا

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي كورونا

و أوضح المتحدث الرسمي للمجلس،نزار هيثم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر” أنه سيتم إغلاق المنافذ البرية في كافة محافظات الجنوب مع السماح بدخول البضائع والمحروقات والمواد الإغاثية والسلع التموينية مثل الخضار والفواكه واللحوم والألبان وغيرها.

و قال “هيثم” نظراً للتفشي المتسارع للأوبئة والحميّات، وتصاعد عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة عدن، تقرر اتخاذ جُملة من الاجراءات الاحترازية لاحتواء ذلك التفشي والحد من مسبباته في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.

و أكد استمرار إغلاق المطاعم لمدة ثلاثة أسابيع والسماح بالبيع السفري فقط، و تكثيف حملات التوعية بكيفية الوقاية من فيروس كورونا، والعزل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام ونشر أرقام الطوارئ للابلاغ عن أي حالات مشتبه إصابتها بالفيروس