تزامنا مع أنباء عن صراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة.. حمد بن جاسم ينشر تغريدة مريبة

نشر رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، تغريدة وصفها متابعون ووسائل إعلام بالمريبة والغامضة.

كتب حمد بن جاسم عبر صفحته الرسمية “كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.

غير أن تغريدة حمد الغامضة التي تحدثت إلى مجهولين وأطراف غامضة برسائل أكثر غموضا، تزامنت مع أنباء عن صراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة تناقلته حسابات قطرية ونشرت تفاصيله وسائل إعلام تركية موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فيما أظهرت حركة الطيران حول العاصمة القطرية الدوحة عبر برنامج Flightradar24 تحركات غير اعتيادية أمس، وتحليقاً للطيران في الأجواء القطرية.

وعلى غير عادته تحدث حمد بن جاسم بعبارات في تغريدته حاول فيها الدفاع عن نفسه هذه المرة، بعدما انبرى لمدح أمير قطر تميم بن حمد بمناسبة ودون مناسبة، رغم أن التقارير الإعلامية تحدثت عن عن ضلوعه في تحركات من قبل الأسرة في محاولة لانقلاب على قصر الأمير.

ولكن لغة تغريدة حمد بن جاسم هذه المرة توحي بقصد تجاهل الدفاع عن الأمير تميم، في رسالة إلى تكتلات مناوئة إلى تميم وخاصة والد، أو ربما استغل رئيس وزراء قطر السابق ظروف ضعف إدارة الأمير لتخبط الاقتصاد وإيقاف خسائر البلاد من ناحية وانهيار إدارة أزمة تفشي كورونا من ناحية.

من جانب آخر توحي تغريدة حمد بن جاسم بغضبه من محاصرة شركاته في قطر التي تسيطر على أغلب المشاريع الحكومية وتقوم بتشغيل عدد من القطاعات والتي فتح ملفها حادث سقوط المستشفي الميداني في قطر، على خلفية ما كشفته حسابات قطرية موثقة أن “مستشفى مكلف 120 مليون ومكلف الدولة خسائر ، وجذي بكل سهولة دون مايكون فيه أي دعامات أو مقوى، أسواء واحد يبني بيحط دعامات عاد كيف مستشفى وفيه دكاتر ومرضى بهالسهولة لازم يتحاسبون الي سوو كذا، شركة حمد بن جاسم وعبداللطيف الخال”.