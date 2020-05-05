“الأرصاد”: استمرار حالة الأتربة والامطار الرعدية على الرياض حتى ظهر اليوم

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأربعاء) إلى استمرار حالة الأتربة المثارة والأمطار الرعدية، التي بدأت أول من أمس، على منطقة الرياض، حتى ظهر اليوم.

وأوضحت أن التأثيرات المصاحبة للحالة الجوية تتمثل في نشاط بالرياح السطحية، وفي تدني مدى الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الحالة ستنتهي اليوم في تمام الساعة الـ 11 ظهراً.

وأشارت إلى أن الحالة تشمل في منطقة الرياض محافظات الأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفي والسليل والعاصمة الرياض، إلى جانب الغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.