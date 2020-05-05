شاهد .. ضبط سيارة محملة بـ ” 311 كيلو جراما ” من الأسماك الفاسدة في مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة سيارة نقل مخالفة غير مهيأة لنقل المجمدات تقوم بنقل أسماك مخالفة للاشتراطات الصحية في حي النوارية الشرقية.

و أوضح رئيس بلدية العمرة الفرعية، المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي أن الفرق الرقابية التابعة للبلدية تمكنت من ضبط 311 كجم من الأسماك الفاسدة و غير الصالحة للاستهلاك الآدمي

و أكد أنه بعد فحص الأسماك من قبل المختصين اتضح فسادها مع انبعاث روائح كريهة وتغير في لونها وخواصها الطبيعية، بالإضافة إلى أن المركبة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والاسماك.

و بين المالكي أنه تم اتخاذ اللازم حيال المخالف حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.

و تأتي هذه الجهود ضمن الجولات الرقابية المكثفة والتي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على كل أمانات المملكة «غذاؤكم أمانة»