هيئة حقوق الإنسان: أنظمة المملكة كفلت الحريات المشروعة للمواطن والمقيم لممارسة أديانهم

أكد رئيس مجلس هيئة حقوق الإنسان، عواد بن صالح العواد، أن أنظمة المملكة كفلت جميع الحريات المشروعة للمواطن والمقيم على حد سواء، ومن ذلك الحرية الدينية وممارسة أصحاب الأديان المختلفة دياناتهم بحرية في أماكن إقامتهم.

ونوه العواد، خلال اجتماع للمجلس عبر الشبكة الافتراضية، بالجهود التي تبذلها المملكة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث أكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيَّز الالتزامات إلى حيَّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله، من ضمنها التقرير السنوي للهيئة لعام (1440-1441)هـ .