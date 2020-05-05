عاجل .. الحقيل: الاستراتيجية الجديدة ستمنح فرصا أوسع للاستثمار في الإعلانات الخارجية داخل المدن

صدر اليوم الثلاثاء قرار مجلس الوزراء الموقر بالموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، والتي تأتي ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية في برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وقد أعرب الأستاذ، ماجد بن عبدالله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف عن عظيم شكره وامتنانه للمقام السامي الكريم على صدور الموافقة على الاستراتيجية، والتي أوضح أنها ستُسهم – بمشيئة الله – في توفير فرص جديدة وبيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات رأسمالية نوعية في قطاع الإعلانات الخارجية داخل المدن.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الجديدة التي صدرت الموافقة عليها راعت أن يكون هناك هوية إعلانية خاصة لكل مدينة تتناسب مع طبيعتها وهويتها العمرانية واقتصادياتها، حيث ستقوم كل أمانة بإعداد مخطط إعلاني وخطة طرح واضحة للفرص الاستثمارية، كما مكّنت الاستراتيجية من التوسع في السماح بمختلف الوسائل الإعلانية داخل المدن، وعلى أن يكون هذا التوسع محكوماً بالمخطط الإعلاني للمدينة.

كما تضمنت الاستراتيجية رفع الحد الأقصى لمدد العقود الاستثمارية للإعلانات الخارجية من 5 سنوات سابقاً لتصل حتى 10 سنوات بناءً على حجم المشروع، وتمكين نماذج استثمارية متعددة ومتنوعة للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تُسهم الاستراتيجية الجديدة في رفع جمالية المدن وتحسين المشهد الحضري، وتمكين التحول الرقمي للوسائل الإعلانية كأحد مكونات المدن الذكية، والمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية للمدن.

ومن المخطط أن تبدأ الأمانات في تنفيذ الاستراتيجية بشكل تدريجي بدءاً من النصف الثاني من العام 2020م.