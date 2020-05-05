إغلاق 4 منشآت غذائية مخالفة في بحرة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثله في بلدية محافظة بحرة الفرعية ( 4 ) منشآت غذائية لمخالفتها الاشتراطات الصحية و شروط العمل المستثناة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بحرة المهندس رائد الشريف أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع المنشآت الغذائية. و التأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن و المقيم

و قال الشريف: ” تم التأكيد على مراقبي صحة البيئة بتكثيف الجولات الرقابية وتشديدها على المنشآت الغذائية والمطاعم ، للتأكد من التزامها في تطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار فيروس «كورونا» المستجد

مشدداً في الوقت ذاته على أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على اكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحلات المخالفة