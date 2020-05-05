“تقويم التعليم” تعلن موعد الاختبار التجريبي الإلزامي لجميع الطلبة #عاجل

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأربعاء، عن موعد الاختبار التجريبي الإلزامي لجميع الطلبة.

وقالت الهيئة إنها ستنظم اختبارًا تجريبيًا إلزاميًا لجميع الطلبة في 6 شوال 1441هـ، وستتيح هذه الفرصة للتعرف عن كثب على طبيعة الاختبار واشتراطاته ومتطلباته التقنية وضمان الاستعداد الكامل قبل أداء الاختبار الفعلي.

وأضافت أنها اعتمدت على المواصفات المعيارية والاشتراطات الفنية خلال إعداد الاختبارات عن بعد، وسيتمكن الطالب والطالبة من الدخول على نظام الاختبار التحصيلي عبر منصة مستقلة تستخدم في العديد من دول العالم، وأثبتت فعاليتها وكفاءتها وقدرتها على استيعاب أعداد كبيرة لاختبارات بالغة الحساسية، وسيتم التحقق من هوية الطلبة من خلال عدد من الإجراءات التي تشمل الهوية الوطنية وصورة حديثة يتم التقاطها بشكل مباشر عند استكمال إجراءات التسجيل، إضافة إلى تحديث والتحقق من البريد الإلكتروني الشخصي للطلبة، كما لا يؤثر انقطاع الإنترنت أثناء أداء الاختبار على سير الاختبار، وسترسل تفاصيل إجراء الاختبار عن بعد على البريد الإلكتروني الشخصي لكل مختبر.

وفيما يتعلق بضمان العدالة في النتائج، ستكون المراقبة في الاختبارات عن بعد باستخدام أدوات المراقبة التقنية لبيئة الاختبارات المماثلة، إضافة للمراقبة والمراجعة البشرية أثناء وبعد الاختبار من قبل مراقبين رجالاً ونساءً.