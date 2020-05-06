140 وجبة إفطار للعاملات المسلمات في تأهيل الدرعية

أطلق مركز التأهيل الشامل للإناث بالدرعية خلال الأيام الماضية مبادرتين استهدفت المقيمات من ذوات الإعاقة المشمولات بالرعاية والعاملات المسلمات داخل المركز.

اشتملت المبادرة الأولى على توفير “140” وجبة إفطار وتوزيعها على العاملات داخل المركز بشكل يومي لمساعدتهن على صيام الشهر الفضيل واستشعار روحانيته، ضمن المبادرات الرمضانية للمركز.

وتضمنت المبادرة الثانية على افتتاح قناة للتواصل بين المشمولات بالرعاية داخل المركز وأهاليهن من خلال تطبيق التليقرام لضمان استمرارية دمجهن بالمجتمع من جهة وتحقيق التواصل بين إدارة المركز والأهالي من جهة أخرى.

جدير بالذكر أن مركز تأهيل الإناث بالدرعية هو احد مراكز التأهيل التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض و يقدم جميع انواع الرعاية لـ “109” مقيمة من ذوات الإعاقة .