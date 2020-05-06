ترامب: من المحتمل زيادة الوفيات بسبب كورونا مع إعادة فتح البلاد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه من المحتمل زيادة عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد مع إعادة فتح البلاد.

وقرر ترامب تشكيل مجموعة متخصصة لإعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيا غير خلية الأزمة.

واتفقت إدارة ترامب لفيروس كورونا في الأيام الأخيرة على إعادة فتح الاقتصاد وبسرعة. ولم يجدد البيت الأبيض المبادئ التوجيهية الفيدرالية بشأن التباعد الاجتماعي التي انتهت في 30 أبريل ، ومن المتوقع أن يذهب الرئيس دونالد ترامب إلى أريزونا الأسبوع المقبل، بعد شهر بدون سفر.

ومثلما أصاب الفيروس الولايات بشكل غير متساوٍ، تفتح بعض حكومات الولايات والحكومات المحلية مراكز التسوق ودور السينما وبيوت تصفيف الشعر بينما يظل البعض الآخر في وضع الإغلاق الذي أبقى في وقت ما معظم 320 مليون شخص في أمريكا في منازلهم.