عاجل.. وزير الصحة: معدل الوفيات في السعودية منخفض ويوجد لدينا بروتوكول علاجي موحد

قال وزير الصحة توفيق الربيعة “لقد لاحظتم ازدياد حالات الإصابة بكورونا في الأيام الماضية والتي تجاوزت أكثر من ألف حالة يوميا، وهذا نتيجة الفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، ورغم ذلك فإننا نبشركم ولله %الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن معدل الوفيات في المملكة 0.7%

وأضاف الربيعة أن عدد الوفيات قليل لسببين الأول وجود برتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين والذين يجتمعون بشكل يومي لتحديث البروتكول بناء على كل جديد في طرق العلاج، والسبب الثاني هو نتيجة الفحص الموسع والمسح النشط الذي نقوم من خلاله بتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات”.