إعلامي سعودي أصيب بفايروس كورونا: تقيدت بالحجر المنزلي ولم أذهب سوى للبقالات

كشف الإعلامي السعودي حجرف العصيمي للوئام أنه أصيب بفايروس كورونا المستجد، وهو موجود حاليا في الحجر الصحي بمستشفى القوات المسحلة بالرياض.

وفي التفاصيل، قال العصيمي “فقدت حاستي الشم والتذوق مع شعوري بصداع خفيف خلال اليومين الماضيين، ما جعلني أرجع مستشفى القوات المسلحة بالرياض للكشف والاطمئنان على صحتي، وبعد أخذ عينه بواسطة المسحة المخصصة لذلك وظهور النتيجة إيجابية تم عزلي بالمستشفى لمتابعة حالتي”.

وأضاف العصيمي “أنه لم يكن يعلم بإصابته وقد خالط جميع أهله طيلة هذه الفترة، ما دعاهم للحجر المنزلي وأخذ عينات لهم اليوم للتأكد من سلامتهم”.

وتابع أنه “لم يخالط شخص مصاب بهذا الفايروس بحسب علمه وإنما يرجح أن سبب إصابته يعود لذهابه للتسوق وشراء احتياجات أسرته من المواد التموينية والخضار”.

واختتم العصيمي بالقول إنه “يتلقى عناية فائقة من المختصين بالمستشفى، وبإذن الله يكلل ذلك بشفائه. وظهور نتائج أفراد أسرته سلبية”.