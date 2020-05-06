استطلاع الوئام… 52% من المشاركين: وزارة التجارة لم تتواصل معنا بخصوص شكاوانا

أكد عدد كبير من قراء صحيفة الوئام الالكترونية أن وزارة التجارة والصناعة لم تتواصل معهم بخصوص شكاوى شركات التوصيل والمتاجر.

وكانت الوئام قد طرحت استطلاعاً للتصويت تحت عنوان: بعد استدعاء وزارتي التجارة وتقنية المعلومات لعدد من المتاجر وشركات التوصيل.. إذا كنت ممن تقدم بشكوى لوزارة التجارة على هذه الشركات.. ما الإجراء الذي تم معك من قبل وزارة التجارة؟

حيث قال 19.4 في المائة من القراء أنه قد تم إنهاء مشكلته، فيما أكد ما نسبته 51.5 بالمائة من قراء الصحيفة أنه لم يتم التواصل معهم.

وقال ما نسبته 19.5 في المائة أنه تم التواصل معه بلا إنهاء مشكلة وأكد ما نسبته 9.6 بالمائة من القراء أنهم قاموا بالفعل باسترداد مبالغهم.