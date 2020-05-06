“عيدية” إردوغان المبكرة.. زيادات جديدة على أسعار الوقود في تركيا

فيما تسعي الحكومات في كافة دول العالم لإعفاء مواطنيها من الآثار الاقتصادية المدمرة لأزمة كورونا، ورغم انهيار أسعار النفط عالميا، فرض رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، زيادة جديدة على أسعار الوقود في البلاد.

وبلغت الزيادة الجديدة، التي بدأت اعتبارا من منتصف الليلة الماضية، 7 قروش للتر البنزين و16 قرشا للتر الديزل، و25 قرشا للتر الغاز النفطي المسال.

وأوضح اتحاد أصحاب محطات الغاز والطاقة في تركيا أن متوسط سعر لتر البنزين في أنقرة ارتفع من 5.33 ليرة إلى 5.40 ليرة، وفي إسطنبول من 5.19 ليرة إلى 5.26 ليرة، وفي إزمير من 5.36 ليرة إلى 5.43 ليرة.

وأضاف الاتحاد أن متوسط سعر لتر الديزل في أنقرة سيرتفع من 4.87 ليرة إلى 5.03 ليرة، في حين سيرتفع سعر لتر الديزل في إسطنبول من 4.79 ليرة إلى 4.95 ليرة وسيرتفع في إزمير من 4.89 ليرة إلى 5.05 ليرة.

كما سيرتفع سعر لتر الغاز النفطي المسال في إسطنبول من 3.12 ليرة إلى 3.37 ليرة، كما سيرتفع في أنقرة من 3.14 ليرة إلى 3.39 ليرة.