ارتفاع وفيات فيروس كورونا في الهند إلى 1694 حالة

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم ارتفاع عدد الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19) إلى 1694 شخصا وعدد الإصابات إلى 49391 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان أن الساعات ال24 الأخيرة شهدت تسجيل 126 حالة وفاة و2958 إصابة جديدة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء حتى الآن 14183 شخصا.

وماتزال ولاية ماهاراشترا أشد الولايات تأثرا بالفيروس حيث ارتفع عدد الضحايا فيها إلى 617 شخصا فضلا عن إصابة 15525 آخرين، تليها ولاية غوجارات مع 368 وفاة وإصابة 6245 شخصا، وسط انتشار الوباء العالمي في 33 ولاية هندية.