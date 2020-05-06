كورونا حول العالم: الإصابات 3.7 مليون والوفيات 258 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم تجاوز عدد الإصابات به 7ر3 مليون حالة حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميتر”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد المتعافين ارتفع إلى24ر1 مليون حالة وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات تجاوز 258 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة،تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا والبرازيل وإيران والصين.

وتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة المليون و237 ألف إصابة إلى جانب نحو 72 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 250 ألف إصابة ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 213 ألف إصابة ونحو 29 ألف وفاة. أما الصين،البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و 883 إصابة و4633 وفاة.