بتصريح خاص من إردوغان.. تركيا تغذّي إسرائيل بالمستلزمات الطبية

تدخل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ليستثني إسرائيل من قرار حكومته بحظر تصدير المستلزمات الطبية إلى خارج البلاد، وهو القرار الذي لجأت إليه أغلب دول العالم، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت صحيفة زمان التركية أن وزارة الصحة في أنقرة أرسلت 535 حاوية تحمل 6 أطنان من الكمامات الطبية والمعاطف الوقائية، و6 آلاف بدلة وقائية، إلى تل أبيب بتصريح رئاسيّ خاص.

كما دعمت تركيا إسرائيل بـ50 مترا مكعبا من البضائع، على متن ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية. وبموجب تصريح خاص حصلت عليه تل أبيب، فإن تركيا ستقوم بتصدير 100 ألف قناع N95 و200 ألف قناع FFP2 و250 ألف بدلة وقائية، و20 ألف معطف وقائي، و200 ألف قناع جراحي، إلى القوائم الطبية في إسرائيل، وهي كميات لم تحصل عليها أية دولة أخرى.