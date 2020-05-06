بلد في أزمة.. قطر تستجدي بنوك دولية لإقراضها 7.6 مليار دولار

أكدت مصادر اقتصادية مطلعة أن الصندوق السيادي القطري يسعى لاقتراض 7.6 مليار دولار من بنوك دولية، لتعزيز الاحتياطات النقدية لدى البلاد.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن هيئة قطر للاستثمار تتفاوض حاليا مع بنوك جيه بي مورجان، ومجموعة يو بي إس إيه جي، للحصول على قرض هامشي مدعوم من بعض استثمارات الأسهم الأوروبية، واصفة الصفقة بأنها واحدة من أكبر قروض الهامش على الإطلاق في المنطقة.

ويدير الصندوق السيادي القطري حوالي 295 مليار دولار من الأصول ويحتل المرتبة الحادية عشرة على مستوى العالم ، ولديه حصص في بعض أكبر الشركات في أوروبا بما في ذلك مجموعة لندن للأوراق المالية، وشركة فولكس فاجن إيه جي، وجلينكور بي إل سي.

وكانت قطر قد جمعت 10 مليارات دولار أخرى في صفقة بيع سندات، الشهر الماضي.

وتأثرت قطر بعد انخفاض أسعار النفط، والذي فقد أكثر من 50٪ من قيمته في مارس الماضي.