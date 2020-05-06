15 ألفًا ضحايا #كورونا في أميركا اللاتينية

توقع خبراءٌ أن تعاني دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي مع فيروس كورونا الفترة المقبلة، حيث يداهمها بمزيد من الانتشار.

وسجلت دول الكاريبي وامريكا اللاتينية أكثر من 282 ألف إصابة، وفق تعداد لفرانس برس، استناداً إلى بيانات رسمية حتى الساعة الثانية والنصف فجر اليوم الأربعاء، بتوقيت جرينتش.

وتعد البرازيل، الأكثر تضرراً في أميركا اللاتينية، حيث شجلت 7921 وفاة و114 ألفا و715 إصابة، تليها المكسيك مع 2271 وفاة و24 ألفا و905 إصابات، ثم الإكوادور مع 1569 وفاة و31 ألفا و881 إصابة.