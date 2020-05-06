حدث في أفغانستان.. تعهد للشرطة بحماية أخته ثم قطع رأسها وهرب

لقيت فتاة في إقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، مصرعها على يد شقيقها الشاب، والذي كان قد تسلمها من الشرطة، متعهدا بحمايتها.

وقال صنع الله روحاني، المتحدث باسم شرطة إقليم باداخشان، اليوم الأربعاء، إن الفتاة (20 عاما) سعت للزواج من شاب تحبه، إزاء رفض أهلها تزويجهما، وهربت من نزلها، ولجأت إلى الشرطة.

وأوضح روحاني أن أسرة الفتاة ترفض زواجها من الشاب الذي تحبه، لأنه ينحدر من أسرة فقيرة. لكن الشرطة لم تجد ما تفعله سوى استدعاء أهلها.

وتابع روحاني بأن شقيق الفتاة جاء إلى مركز الشرطة، وتسلم أخته، متعهدا بحمايتها، وألا يحدث لها شيء، لكنه قتلها في الليلة الليلة التالية، وهرب.

وأدلى أفراد الأسرة بشهاداتهم، واعترفوا بأن شقيقها قتلها وهرب. فيما تم وضع صديقها تحت حماية الشرطة.