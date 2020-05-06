ألمانيا تسجل أكثر من 164800 إصابة بـ #كورونا والوفيات تتجاوز 6900

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الأربعاء أكثر من 164800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 800 حالة منذ أمس الثلاثاء، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 6943 حالة وفاة، على الأقل، جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 135 حالة منذ أمس.

وبحسب تقديرات معهد “روبرت كوخ” الألماني لأبحاث الأمراض المعدية وغير المعدية، تعافى نحو 137400 مصاب من الفيروس حتى الان.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 43500 إصابة)،و1974 حالة وفاة على الأقل، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت أكثر من 33700 حالة إصابة، و1331 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 32500 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1482 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (4ر333 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 3ر198 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد “روبرت كوخ” الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الثلاثاء، تراجع معدل الاستنساخ إلى 71ر0، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى نحو 7 أفراد في المتوسط. ويتأرجح معدل الاستنساخ خلال الأيام الماضية بين 7ر0 و 8ر.0