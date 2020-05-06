بكين تشهر مخالبها: ترامب كاذب.. وبومبيو شرير ينفث السم

اتهمت الصين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالكذب، فيما وصفت وزير خارجيته، مايك بومبيو، بأنه “شرير ينفث السم وينشر الأكايب”.

وقالت هيئة التلفزيون والإذاعة الصينية الرسمية إن بومبيو “لا يمكنه تقديم أدلة” على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني “لأنه لا يملكها”. معتبرة أن تصريحاته “تفاقم التوتر في العلاقات بين البلدين”.

وأضافت الهيئة أن الضجة حول تسرب الفيروس من مختبر في ووهان “كذبة مطلقة”، في إشارة إلى ما كرره ترامب، في مؤتمراته الصحفية حول مسؤولية الصين عن ظهور الفيروس وانتشاره.

وقالت الهيئة الصينية الرسمية إن “السياسيين الأميركيين يسارعون إلى إلقاء اللوم وقمع الصين عندما تكون جهودهم الداخلية لمكافحة الوباء، في حالة فوضى”.