فلكية جدة ترصد أمطار البلازما على سطح الشمس

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة تصويرها مقطع فيديو لتجمعات من الغاز على سطح الشمس، تسقط نحو الأسفل، بسرعة تصل إلى 160 كيلومتر في الساعة.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد ابوزاهرة، إنه سجل، أمس الأول، وجود شواظ شمسي هائل فوق الطرف الجنوبي الشرقي للشمس – وتتسرب منه البلازما. موضحا أن الشواظ الشمسي غيوم من الهيدروجين بحجم كوكب، تتسرب أحيانا وتنتج نوعًا من المطر الساخن المتوهج.

وأضاف أنه، وبشكل غير مفهوم ، تهبط بعض “قطرات مطر البلازما ” بشكل أسرع مما تسمح به القوى المغناطيسية المحيطة، ولذلك يمكن اعتبارها عاصفة مطيرة تكسر حدود السرعة.

وتابع أنه في الوقت الحالي ظهر عدد من الشواظ الكبيرة حول محيط قرص الشمس، ويمكن رؤيتها (بشكل آمن) من خلال تلسكوبات شمسية متخصصة، فقد حان الوقت الآن للنظر إلى الشمس.