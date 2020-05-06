قطر: 830 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 146 حالة

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، تسجيل 830 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وتعافي 146 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيان، إنه بذلك يرتفع اجمالي الاصابات الى 17972 حالة موضحة أن أغلب الحالات الجديدة تعود لأشخاص من العمالة الوافدة كانوا قد أصيبوا بالفيروس نتيجة مخالطتهم لأفراد تم اكتشاف إصابتهم سابقا”.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل 146 حالة للشفاء اليوم ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) في قطر إلى 2070 حالة.

في السياق، أوضحت الوزارة أنه “تم تسجيل حالات إصابة جديدة بالفيروس بين مجموعات من العمالة من مناطق مختلفة وذلك خلال إجراء فحوصات استقصائية من قبل فرق البحث والتقصي التابعة للوزارة الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن الحالات”.

وذكرت أن باقي حالات الإصابة الأخرى تعود لمواطنين ومقيمين خالطوا مصابين بالفيروس من أفراد أسرهم الذين أصيبوا بدورهم في مكان العمل أو في أماكن أخرى.

وأوضحت أنه تم إدخال الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس للعزل الصحي التام في مختلف المرافق الطبية بالدولة حيث يتلقون العناية الصحية اللازمة حسب وضعية كل حالة.