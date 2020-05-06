الكويت: حالتا وفاة بفيروس كورونا.. و485 إصابة جديدة

أعلنت الكويت، اليوم الأربعاء، تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم تسجيل 485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 6289 حالة.

وأضافت أنه تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 42 حالة.

في السياق، قال وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الأربعاء شفاء 187 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2219 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباحإن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.