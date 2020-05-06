إصابات #كورونا اليوم.. جدة تتصدر بـ312 يليها مكة 308 ثم المدينة 292 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت جدة 312، مكة 308، المدينة 292، الطائف 163، الرياض 149، الجبيل 93، الدمام 84، الهفوف 53، الخبر 30، تبوك 28، صبيا 22، ينبع 21، القنفذة 18، الدرعية 16، بيش 12، المجاردة 11، أملج 9، خميس مشيط 7، ضرماء 5، محايل عسير 4، الظهران 4، الخرج 4، الجفر 3، القطيف 3، قرية العليا 3، بريدة 3، المذنب 3، سبت الغلابة 3، قيا 3، ضبا 3، رفحاء 3، بيشة 2، الليث 2، أضم 2 وحالة واحدة في كل من الخفجي، سلوى، البدائع، وادي الفرع، ميسان، الكامل، الغزالة، عرعر، ليلى.