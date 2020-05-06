شاهد.. مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع السلال الغذائية الرمضانية في فلسطين

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية، أمس الثلاثاء، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأكثر احتياجًا في فلسطين وتحديدًا الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتم توزيع 1,900 سلة غذائية استفاد منها 9,500 فرد، منها 500 سلة غذائية في القدس، استفاد منها 2,500 فرد، و800 سلة غذائية في الخليل، استفاد منها 4,000 فرد، و600 سلة غذائية في غزة، استفاد منها 3,000 فرد.

يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر المركز للشعب الفلسطيني الشقيق خلال شهر رمضان المبارك.