مقتل باحث صيني في أمريكا كان على وشك الوصول لنتائج مهمة بشأن #كورونا

في واقعة أثارت ضجّة واسعة، قتل باحث صيني كان على وشك أن يتوصل إلى نتائج مهمة بشأن فيروس كورونا بالرصاص في أمريكا.

الأستاذ المساعد البحثي في المركز الطبي بجامعة بيتسبرج، يدعى بينج ليو، عثر عليه بشقته في أمريكا ميتا، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وقال محققون إن رجلا دخل إلى منزل الباحث وفتح النار عليه ثم عاد إلى سيارته وأقدم على الانتحار.

ونعت جامعة بيتسبرج الباحث الصيني في بيان أعربت خلالها عن “حزنها العميق لوفاة بينج ليو”، الذي وصفته بأنه “باحث متميز ومحبوب وكان يحظى باحترام وتقدير العديد من الزملاء في هذا المجال”.

وأشارت الجامعة إلى أن الباحث كان على وشك الوصول إلى نتائج مهمة للغاية تتعلق بفهم الآليات الخلوية وراء الإصابة بكورونا.