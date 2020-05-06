القضاء الإداري المصري يرفض دعوى مقامة لمنع بث “رامز مجنون رسمي”

رفضت محكمة القضاء الإداري في مصر، في جلستها المُنعقدة بالقاهرة، الدعوى المقامة مِن قِبل عدد من المحامين لمنع بث برنامج “رامز مجنون رسمي”، الذي يُعرض على قنوات مجموعة MBC ومنصة “شاهد” للفيديو.

وأشار ثروت عبد الشهيد، المُستشار القانوني لمجموعة MBC في القاهرة، إلى أن نص الحكم القضائي أكّد على أن المحكمة اطّلعت بنفسها على بعض حلقات البرنامج، ولم تجد فيها ما يضرّ بالأمن القومي المصري، أو يحض على العنف والتمييز.

وبيّنت المحكمة، أن البرنامج لا يعدو عن كونه عملاً فنياً، يمارِس فيه مُقدِّم البرنامج بعض الدعابات مع الضيف، وأن الحلقة لا تكاد أن تنتهي إلا وقد أجاز الضيف كافة ما تعرّض له خلالها.

وأضافت المحكمة أنه يجب النظر في الحركات والأفعال التي تقع داخل البرنامج في سياقها الفني ولا يجب تحميلها أكثر من حجمها الطبيعي، لافتة إلى أن من الطبيعي تنوع الأعمال الفنية؛ لترضي كل الأذواق ووجهات النظر، وهو ما يتفق مع جوهر حرية التعبير.